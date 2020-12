Covid, domani nelle Marche quasi 9mila dosi di vaccino: destinate al personale di ospedali e Rsa (Di martedì 29 dicembre 2020) ANCONA - Dopo il vax day con le prime dosi inoculate a personale della sanità, è in arrivo anche nelle Marche la prima 'vera' fornitura di vaccini anti Covid . Leggi su corriereadriatico (Di martedì 29 dicembre 2020) ANCONA - Dopo il vax day con le primeinoculate adella sanità, è in arrivo anchela prima 'vera' fornitura di vaccini anti

Agenzia_Ansa : Domani in arrivo il secondo carico di #vaccini. Nel Nord l'arrivo a rischio a causa del #maltempo. #Liguria e… - zaiapresidente : ?????? VACCINI ANTI COVID, ECCO COME PROCEDEREMO A PARTIRE DA DOMANI: 186.225 ATTESI IN VENETO ENTRO IL 25 GENNAIO. ?????? - micheleemiliano : Arrivate in #Puglia le prime 505 dosi di vaccino anti covid. La consegna è prevista alle ore 8 di domani al Policli… - CronacheMc : I sindaci dei due Comuni fanno il punto della pandemia nel loro territorio: a oggi ci sono 14 casi accertati. Doman… - rep_napoli : Covid, in Campania vaccinazioni a Capodanno: domani in arrivo le prime 32mila dosi [di Antonio di Costanzo] [aggior… -