Covid, contagi in quattordici comuni in Irpinia: il bollettino dell’Asl di Avellino (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 422 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid, 22 persone: – 3, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 5, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Candida; – 2, residente nel comune di Mirabella Eclano – 1, residenti nel comune di Montefalcione; – 1, residente nel comune di Montella; – 1, residente nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale; – 2, residenti nel comune di Nusco; – 1, residente nel comune di Pietrastornina; – 1, residenti nel comune di Rocca San Felice; – 1, residente nel comune di Santa Paolina; – 1, residente nel comune di Solofra; – 1, residente nel comune di Villamaina. L’AziendaSanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Localeca su 422 tamponi effettuati sono risultate positive al, 22 persone: – 3, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 5, residenti nel comune di; – 1, residente nel comune di Candida; – 2, residente nel comune di Mirabella Eclano – 1, residenti nel comune di Montefalcione; – 1, residente nel comune di Montella; – 1, residente nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale; – 2, residenti nel comune di Nusco; – 1, residente nel comune di Pietrastornina; – 1, residenti nel comune di Rocca San Felice; – 1, residente nel comune di Santa Paolina; – 1, residente nel comune di Solofra; – 1, residente nel comune di Villamaina. L’AziendaSanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo ...

andreapurgatori : Se sei un medico #novax, hai sbagliato lavoro. Se ti contagi e porti il #Covid in ospedale, in clinica o nel tuo st… - petergomezblog : Covid, Crisanti a La7: “Lettura di Zaia sul boom di contagi in Veneto è sbagliata. Non dipende dai tanti tamponi, m… - Agenzia_Ansa : Spadafora: 'Entro gennaio riapertura di #palestre e #piscine. Ma dobbiamo prima valutare l'andamento dei #contagi'… - corriereveneto : #Covid, #Veneto: 2.655 nuovi contagi - Teresa12401552 : RT @petergomezblog: Covid, Crisanti a La7: “Lettura di Zaia sul boom di contagi in Veneto è sbagliata. Non dipende dai tanti tamponi, ma da… -