Covid Campania, 625 nuovi positivi e 46 decessi: il bollettino (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 625 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Campania su 6849 tamponi esaminati. Il bollettino dell'Unita di Crisi regionale registra anche un aumentano di decessi: 26 nelle ultime 48 ore (ieri erano 15) e 20 deceduti in precedenza ma registrati ieri. I guariti sono 1.384. Quanto al report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656; Posti letto di terapia intensiva occupati: 97; Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Posti letto Covid e Offerta privata); Posti letto di degenza occupati: 1.402. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

