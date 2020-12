Covid, Biden attacca Trump sui vaccini: 'Distribuzione troppo lenta' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Joe Biden attacca l'amministrazione Trump : i suoi piani per la Distribuzione dei vaccini 'non stanno procedendo come dovrebbero: sono troppo lenti'. E l'obiettivo di 20 milioni di americani vaccinati ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Joel'amministrazione: i suoi piani per ladei'non stanno procedendo come dovrebbero: sonolenti'. E l'obiettivo di 20 milioni di americani vaccinati ...

L'attacco del presidente-eletto arriva mentre la cosiddetta variante inglese del Covid è stata rintracciata anche negli Stati Uniti, con il primo caso in Colorado ...

Coronavirus, nuovo record di contagi in Gran Bretagna: oltre 53mila. Usa, primo caso di variante inglese. Fauci: “Picco fuori controllo”

La nuova variante inglese riporta la Gran Bretagna nel pieno della crisi sanitaria. Per il secondo giorno consecutivo, il Paese ha registrato il record di contagi dall’inizio della pandemia. Nelle ult ...

