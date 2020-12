Covid, altri 150 posti letto al Campo di Marte di Lucca (Di martedì 29 dicembre 2020) altri 150 posti letto Covid nel Campo di Marte di Lucca . Nella mattinata di oggi sono stati inaugurati i nuovi posti nella storica struttura ospedaliera della città allestiti dopo circa due mesi di ... Leggi su lanazione (Di martedì 29 dicembre 2020)150neldidi. Nella mattinata di oggi sono stati inaugurati i nuovinella storica struttura ospedaliera della città allestiti dopo circa due mesi di ...

FicarraePicone : COVID-19, vaccini in tempi record: ecco come è stato possibile. ATTENZIONE ?? contenuto non comprensibile per terra… - MarcoBellinazzo : Rinviata Everton-Manchester City di questa sera a causa della positività al Covid di 5 giocatori del City: a Walker… - repubblica : 'Il Covid? Una banale influenza. Pericoloso il vaccino'. Sanzionati 10 medici 'negazionisti', altri 3 sotto inchies… - SaviFede : RT @repubblica: 'Il Covid? Una banale influenza. Pericoloso il vaccino'. Sanzionati 10 medici 'negazionisti', altri 3 sotto inchiesta. 'And… - JGiusi : @MayorofLondon I vaccini funzionano. I vaccini sono sicuri. I vaccini rallentano la diffusione delle malattie.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid altri Covid, altri 150 posti letto al Campo di Marte di Lucca La Nazione Il preparato capitolino potrebbe essere pronto non prima di giugno

Il vaccino anti Covid sviluppato dalla Pfizer ha ufficialmente fatto il suo ingresso in Italia e si sta dirigendo verso l’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma. Oltre a quelli Pfizer, AstraZeneca, Mode ...

Covid Marche: 19 positivi ogni 100 test effettuati nelle nuove diagnosi

1' di lettura 29/12/2020 - 4229 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore e 11 le persone decedute nelle Marche tra domenica e lunedì in correlazione alla pandemia da Covid-19. Sale a 1546 il bilancio re ...

Il vaccino anti Covid sviluppato dalla Pfizer ha ufficialmente fatto il suo ingresso in Italia e si sta dirigendo verso l’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma. Oltre a quelli Pfizer, AstraZeneca, Mode ...1' di lettura 29/12/2020 - 4229 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore e 11 le persone decedute nelle Marche tra domenica e lunedì in correlazione alla pandemia da Covid-19. Sale a 1546 il bilancio re ...