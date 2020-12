Covid | 843 nuovi positivi in Lombardia A Bergamo 14 Oltre 11 mila i tamponi

Adnkronos : #Covid #Lombardia, 843 contagi e 49 morti: i dati - MRGUMEDE40 : RT @Adnkronos: #Covid #Lombardia, 843 contagi e 49 morti: i dati - japsi45 : RT @Adnkronos: #Covid #Lombardia, 843 contagi e 49 morti: i dati - MattiaGallo17 : RT @lucarango88: ??#Lombardia #Covid_19 #29dicembre Casi +843 (473.371 +0,18%) Deceduti +49 (24.958 +0,20%) Guariti +1.141 (393.995 +0,29%)… - lucarango88 : @RegLombardia ??#Lombardia #Covid_19 #29dicembre Casi +843 (473.371 +0,18%) Deceduti +49 (24.958 +0,20%) Guariti +1… -

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Con 11.607 tamponi effettuati sono 843 i nuovi casi si coronavirus registrati in Lombardia. Scende sotto quota 500 il numero di ricoverati in terapia intensiva, che sono ...Coronavirus in Lombardia, il bollettino di martedì 29 dicembre: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 843 ma su soli 11.607 tamponi (percentuale di tamponi positivi 7,26%).