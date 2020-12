Covid: 45 nuovi positivi nel Sannio, nessun decesso (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 45 i nuovi positivi al Coronavirus nel Sannio, di cui 10 sintomatici e 35 asintomatici, su 647 tamponi analizzati. E’ quanto comunica, nel consueto bollettino stilato dal dipartimento di prevenzione, l’Azienda sanitaria locale di Benevento. Settantatre sono invece i guariti nelle ultime 24 ore e zero i decessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 45 ial Coronavirus nel, di cui 10 sintomatici e 35 asintomatici, su 647 tamponi analizzati. E’ quanto comunica, nel consueto bollettino stilato dal dipartimento di prevenzione, l’Azienda sanitaria locale di Benevento. Settantatre sono invece i guariti nelle ultime 24 ore e zero i decessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

