Covid-19, sondaggio: Francia “campione del mondo” del no al vaccino (Di martedì 29 dicembre 2020) Solo 4 francesi su 10 vogliono essere vaccinati contro il Covid-19, secondo un sondaggio pubblicato oggi che riconosce alla Francia il ruolo di "campione del mondo" dei paesi refrattari, davanti a Russia e Sudafrica. Mentre la campagna di vaccinazione è appena iniziata in Francia, solo il 40% dei francesi accetterebbe di essere vaccinato contro il Covid, secondo questo studio Ipsos Global Advisor in collaborazione con il World Economic Forum. Un dato in forte calo rispetto al precedente studio pubblicato ad ottobre (54% dei cittadini propensi a farsi vaccinare) e ancor di più rispetto ad agosto (59%).Anche gli ultimi dati della Sanità pubblica francese pubblicati all'inizio di dicembre, ricorda l'Afp, hanno mostrato un calo dell'intenzione dei francesi di vaccinarsi, ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 29 dicembre 2020) Solo 4 francesi su 10 vogliono essere vaccinati contro il-19, secondo unpubblicato oggi che riconosce allail ruolo di "del" dei paesi refrattari, davanti a Russia e Sudafrica. Mentre la campagna di vaccinazione è appena iniziata in, solo il 40% dei francesi accetterebbe di essere vaccinato contro il, secondo questo studio Ipsos Global Advisor in collaborazione con il World Economic Forum. Un dato in forte calo rispetto al precedente studio pubblicato ad ottobre (54% dei cittadini propensi a farsi vaccinare) e ancor di più rispetto ad agosto (59%).Anche gli ultimi dati della Sanità pubblica francese pubblicati all'inizio di dicembre, ricorda l'Afp, hanno mostrato un calo dell'intenzione dei francesi di vaccinarsi, ...

LegaSalvini : ++ COVID, GLI ITALIANI SONO STANCHI DEI DIVIETI (E PESSIMISTI SULL'ECONOMIA) ++ IL SONDAGGIO SULLA CRISI DA COVID - FrancescaTGI : RT @TecnicaScuola: Vaccino anti-Covid obbligatorio per i docenti. Favorevole o contrario? Il sondaggio della Tecnica della Scuola - https:/… - infoitsalute : Vaccino anti-Covid obbligatorio per i docenti. Favorevole o contrario? Il sondaggio della Tecnica della Scuola - TecnicaScuola : Vaccino anti-Covid obbligatorio per i docenti. Favorevole o contrario? Il sondaggio della Tecnica della Scuola -… - StefanoSabati17 : Ecco quanti italiani vogliono vaccinarsi. Bomba della Ghisleri, il sondaggio che terrorizza il governo - Il Tempo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sondaggio Covid, sondaggio per medici e infermieri del Policlinico: "Ok alla vaccinazione" PalermoToday Covid-19, sondaggio: Francia “campione del mondo” del no al vaccino

Solo 4 francesi su 10 vogliono essere vaccinati contro il Covid-19, secondo un sondaggio pubblicato oggi che riconosce alla Francia ...

La Carrà e il vaccino anti-covid: "Importante spiegarne l'importanza"

Raffaella Carrà ha detto la sua in merito ai vaccini contro il Coronavirus e coloro che sarebbero contrari a farlo.

Solo 4 francesi su 10 vogliono essere vaccinati contro il Covid-19, secondo un sondaggio pubblicato oggi che riconosce alla Francia ...Raffaella Carrà ha detto la sua in merito ai vaccini contro il Coronavirus e coloro che sarebbero contrari a farlo.