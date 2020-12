Covid-19, così vanno puliti gli spazi scolastici. FAQ Ministero con tutte le indicazioni (Di martedì 29 dicembre 2020) Come vanno puliti i locali scolastici? Come procedere alla sanificazione dei locali in caso di positivo a scuola? Il Ministero dell'Istruzione, con un'apposita FAQ, risponde. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 29 dicembre 2020) Comei locali? Come procedere alla sanificazione dei locali in caso di positivo a scuola? Ildell'Istruzione, con un'apposita FAQ, risponde. L'articolo .

SkyTG24 : #AstraZeneca ha così comunicato l'efficacia del vaccino sviluppato dall'azienda e dall'Università di #Oxford, che s… - fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, “è efficace” e “non modifica il codice genetico”: così l’Iss smonta fake news e falsi miti punt… - fattoquotidiano : 'VACCINO ANTI COVID E' EFFICACE' L'Istituto superiore di sanità smonta punto per punto le fake news dei no vax - 102_197 : @Focus_it Cazzata! Per un vaccino ci vogliono anche 10 anni. Non credo sia un caso che per il covid si sia trovato… - UtterMarcus : RT @LaVeritaWeb: Nonostante le linee guida Oms, i dubbi sulla contabilità delle vittime sono troppi. Serve un'indagine a campione sui refer… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid così Coronavirus, le ultime notizie sul Covid dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera