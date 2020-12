Covid, 11.212 nuovi casi, 659 morti. Scende ancora il tasso di positività: 8,7% (Di martedì 29 dicembre 2020) ROMA – I nuovi contagi da coronavirus sono 11.212, +0,5% rispetto al giorno prima (ieri erano +8.585), ma con il numero dei tamponi raddoppiato nelle ultime 24 ore: 128.740 i test effettuati, mentre ieri erano 68.681. Cala dunque il tasso di positività, mantenendo il trend degli ultimi giorni: 14,8% due giorni fa, 12,5% ieri e 8,7% oggi. Leggi su dire (Di martedì 29 dicembre 2020) ROMA – I nuovi contagi da coronavirus sono 11.212, +0,5% rispetto al giorno prima (ieri erano +8.585), ma con il numero dei tamponi raddoppiato nelle ultime 24 ore: 128.740 i test effettuati, mentre ieri erano 68.681. Cala dunque il tasso di positività, mantenendo il trend degli ultimi giorni: 14,8% due giorni fa, 12,5% ieri e 8,7% oggi.

