Courtois: “Sono tra i migliori portieri al mondo, il mio 2020 non è da buttare. Ai giovani dico…” (Di martedì 29 dicembre 2020) Thibaut Courtois, nel corso di un’intervista per Sporza, ha analizzato il suo 2020 e ha voluto regalare un prezioso consiglio ai più giovani: “Personalmente non ci tengo a lamentarmi dell’anno che sta per chiudersi, con il Real abbiamo vinto la supercoppa a gennaio e il Clasico prima del lockdown. Penso di essere tra i migliori portieri in Europa con i vari Neuer, Oblak, Ter Stegen, Alisson. L’errore più grande dei giovani è quello di guardare i social per vedere cosa si dice di loro. Ma è una cosa che ti fa stare male e non porta a niente di positivo. Dopo un po’ si impazzisce”. Courtois (getty images)l ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 29 dicembre 2020) Thibaut, nel corso di un’intervista per Sporza, ha analizzato il suoe ha voluto regalare un prezioso consiglio ai più: “Personalmente non ci tengo a lamentarmi dell’anno che sta per chiudersi, con il Real abbiamo vinto la supercoppa a gennaio e il Clasico prima del lockdown. Penso di essere tra iin Europa con i vari Neuer, Oblak, Ter Stegen, Alisson. L’errore più grande deiè quello di guardare i social per vedere cosa si dice di loro. Ma è una cosa che ti fa stare male e non porta a niente di positivo. Dopo un po’ si impazzisce”.(getty images)l ITA Sport Press.

