Coronavirus | Viminale | lunedì 77mila controlli | 8 denunce e 732 sanzioni

Sono stati 77.198 i controlli delle forze dell'ordine effettuati ieri per verificare il rispetto delle normative anti-covid.In totale sono state denunciate 8 persone e sanzionate 732.Sono state, invec ...Secondo i dati forniti dal Viminale, nella giornata di ieri, 27 dicembre, nelle attività di polizia eseguite per verificare il rispetto delle disposizioni varate per il contenimento del contagio da co ...