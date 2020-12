Coronavirus, vaccino AstraZeneca: “Improbabile” che venga approvato entro gennaio (Di martedì 29 dicembre 2020) L’Agenzia europea del Farmaco ha dichiarato la scarsa possibilità di approvare il vaccino di AstraZeneca/Oxford nel mese di gennaio. La motivazione del dissenso è relativa alle scarse informazioni sul vaccino e, di conseguenza, l’Europa vieta l’avvio alla commercializzazione. L’Ema ritarda l’approvazione: “Servono altri dati qualitativi” Sembra che il vaccino prodotto dalla AstraZeneca/Oxford non venga approvato entro gennaio. Ad affermarlo è stata l’Ema, l’Agenzia europea del Farmaco, in particolar modo, il suo portavoce e vice direttore esecutivo, Noel Wathion. In un’intervista al quotidiano belga Het Nieuwsblad, Wathion ha dichiarato: “Non hanno ancora fatto domanda” perchè “servono altri dati sulla qualità ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) L’Agenzia europea del Farmaco ha dichiarato la scarsa possibilità di approvare ildi/Oxford nel mese di. La motivazione del dissenso è relativa alle scarse informazioni sule, di conseguenza, l’Europa vieta l’avvio alla commercializzazione. L’Ema ritarda l’approvazione: “Servono altri dati qualitativi” Sembra che ilprodotto dalla/Oxford non. Ad affermarlo è stata l’Ema, l’Agenzia europea del Farmaco, in particolar modo, il suo portavoce e vice direttore esecutivo, Noel Wathion. In un’intervista al quotidiano belga Het Nieuwsblad, Wathion ha dichiarato: “Non hanno ancora fatto domanda” perchè “servono altri dati sulla qualità ...

