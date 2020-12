Coronavirus | ultime notizie dal mondo

(Di martedì 29 dicembre 2020)dal: tutte le news in tempo realeDAL– La pandemia diha provocato finora circa 81 milioni di contagi e oltre 1,7 milioni di morti nel. Dagli Stati Uniti all’Europa – Italia compresa (qui lesul Covid dall’Italia) – sta prendendo avvio in questi giorni la campagna vaccinale. Di seguito tutte le news dalsuldi oggi, martedì 29 dicembre 2020. ?DAL: LA DIRETTA Ore 07.00 – Russia: i morti sono il triplo di quanto riportato. Terzo Paese per vittime – La Russia ...

rtl1025 : ?? Sono 8.585 i positivi su 68.681 #tamponi per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del min… - fanpage : Galli (Sacco): “Domenica mi vaccino contro il Coronavirus” - Corriere : AstraZeneca: il nostro vaccino efficace contro variante inglese - Notiziedi_it : Coronavirus, 8.885 nuovi casi e 445 morti nelle ultime 24 ore - corona_tweet : RT @zazoomblog: Coronavirus ultime news. Bollettino 29 dicembre: 8.585 casi su 68.681 tamponi 445 morti - #Coronavirus #ultime #news. https… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime

Con i test molecolari in calo cambia la mappa dei positivi. Da novembre, quando hanno preso piede gli antigenici in farmacia, l'utilizzo dei molecolari è divenuto più ...Crollano i contagi in provincia di Trapani. Sono 600 in meno, a seguito di un nuovo riallineamento dei dati dell'Azienda Sanitaria Provinciale. Contagi giù ovunque e pochi tamponi fatti. Stabili i ric ...