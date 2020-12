Coronavirus, Sileri: 'Vaccino obbligatorio se non copriamo i due terzi degli italiani' | Il Comitato di bioetica raccomanda 'cautela' (Di martedì 29 dicembre 2020) Entro la fine di gennaio è possibile 'pur con alcune limitazioni, riaprire palestre, piscine e centri di danza': ne è convinto il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora . Il viceministro Pierpaolo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 29 dicembre 2020) Entro la fine di gennaio è possibile 'pur con alcune limitazioni, riaprire palestre, piscine e centri di danza': ne è convinto il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora . Il viceministro Pierpaolo ...

cicalino3 : Coronavirus, Spadafora: 'Entro gennaio riapertura di palestre e piscine' | Sileri: 'Vaccino obbligatorio se non cop… - LinaVadal : RT @msn_italia: Coronavirus, Spadafora: 'Entro gennaio riapertura di palestre e piscine' | Sileri: 'Vaccino obbligatorio se non copriamo i… - infoitsalute : Coronavirus, Spadafora: 'Entro gennaio riapertura di palestre e piscine' | Sileri: 'Vaccino obbligatorio se non cop… - msn_italia : Coronavirus, Spadafora: 'Entro gennaio riapertura di palestre e piscine' | Sileri: 'Vaccino obbligatorio se non cop… - ILOVEPACALCIO : #Coronavirus, Sileri: «#Vaccino obbligatorio senza adesione di massa» - Ilovepalermocalcio -