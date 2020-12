Coronavirus Sicilia, il bollettino del 29 dicembre: 995 nuovi casi, aumentano i ricoveri. La situazione a Palermo (Di martedì 29 dicembre 2020) Sono in totale 650 i contagi in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 5.693 tamponi processati. Secondo il bollettino odierno diramato dal ministero della Salute salgono a 1.064 i ricoveri, con 37 casi di contagio in più rispetto a ieri. Mentre le terapie intensive sono 175 (+1). 28 il numero delle vittime. 543 i guariti, con gli attuali positivi che salgono 33.246.Di seguito, la mappa dei nuovi casi per provincia: Catania 117, Palermo 187, Messina 112, Ragusa 33, Trapani 3, Siracusa 56, Caltanissetta 89, Agrigento 4, Enna 49. Leggi su mediagol (Di martedì 29 dicembre 2020) Sono in totale 650 i contagi innelle ultime 24 ore, su 5.693 tamponi processati. Secondo ilodierno diramato dal ministero della Salute salgono a 1.064 i, con 37di contagio in più rispetto a ieri. Mentre le terapie intensive sono 175 (+1). 28 il numero delle vittime. 543 i guariti, con gli attuali positivi che salgono 33.246.Di seguito, la mappa deiper provincia: Catania 117,187, Messina 112, Ragusa 33, Trapani 3, Siracusa 56, Caltanissetta 89, Agrigento 4, Enna 49.

