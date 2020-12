Coronavirus | Salvini | ' sì vaccino ma senza obbligo | giusto che ognuno scelga'

(Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Io i miei figli lo ho sempre vaccinati, ma èchepossa scegliere". Lo ha detto Matteoa proposito del Covid. "Sono favorevole all'educazione ma sono contro l', E'che i medici spieghino, informino ma le costrizioni non mi piacciono", ha spiegato il leader della Lega. "I medici hanno giurato di volere salvare la loro vita e quella dei pazienti, fanno un lavoro difficile e straordinario e vanno rispettati ma le liste di proscrizione no", ha poi sottolineatoa proposito dei medici no vax.

