Coronavirus: perché il vaccino obbligatorio è una possibilità concreta (Di martedì 29 dicembre 2020) 'Mi dovranno legare per farmi la puntura', dice un'infermiera di una Rsa. Dove moltissimi non vogliono adottare la profilassi. E non sono gli unici. Per questo il governo nega di averne l'intenzione ... Leggi su today (Di martedì 29 dicembre 2020) 'Mi dovranno legare per farmi la puntura', dice un'infermiera di una Rsa. Dove moltissimi non vogliono adottare la profilassi. E non sono gli unici. Per questo il governo nega di averne l'intenzione ...

RobertoBurioni : @giuliaselvaggi2 Ricordo che se non ci vacciniamo tutti quello che rimane di moda nel nostro Illuminato Paese è il… - PagellaPolitica : Il Paese si è sempre detto contrario al lockdown. Ma dopo 10 mesi ha molti più contagi, morti e danni all'economia… - RobertoBurioni : In Brasile sperimentano il vaccino cinese, e dichiarano “efficienza sopra il 50%” ma senza dettagli perché così im… - biemmic : @MediasetTgcom24 @tizianasap è sbagliato dire 'variante del covid-19' perché covid-19 è la malattia causata dal nuo… - massipeg : RT @RobertoBurioni: @giuliaselvaggi2 Ricordo che se non ci vacciniamo tutti quello che rimane di moda nel nostro Illuminato Paese è il COVI… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus perché Zaia: «In Veneto tanti contagi? Ma qui facciamo migliaia di tamponi» Corriere della Sera