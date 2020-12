Coronavirus | oggi 57 nuovi casi in provincia

(Di martedì 29 dicembre 2020) In Toscana sono 119.236 idi positività al, 271 in più rispetto a ieri, lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota ...

“Da essere categorie a rischio nei mesi caldi della pandemia ad essere dimenticati ora che si parla di vaccini il passo è stato breve: nel piano strategico vaccinale infatti non è chiaro se e quando s ...Sono 119.236 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 271 in più rispetto a ieri, lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei nuovi casi odierni è di 46 anni circa ...