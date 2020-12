Coronavirus, nuovo record di contagi in Gran Bretagna: oltre 53mila. Usa, primo caso di variante inglese. Fauci: “Picco fuori controllo” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La nuova variante inglese riporta la Gran Bretagna nel pieno della crisi sanitaria. Per il secondo giorno consecutivo, il Paese ha registrato il record di contagi dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono 53.135 le persone risultate positive al Coronavirus, ben 13mila in più delle 41mila di ieri che avevano fatto registrare il primato nel Regno. Crescono anche i decessi che oggi sono stati 414. Così il capo del servizio sanitario britannico (Nhs) ha dichiarato che la Gran Bretagna è di nuovo “nell’occhio del ciclone”, mentre gli ospedali in Inghilterra hanno raggiunto il limite a causa del crescente numero di ricoveri che ha superato quelli dello scorso aprile. Così il governo britannico ha deciso di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La nuovariporta lanel pieno della crisi sanitaria. Per il secondo giorno consecutivo, il Paese ha registrato ildidall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono 53.135 le persone risultate positive al, ben 13mila in più delle 41mila di ieri che avevano fatto registrare il primato nel Regno. Crescono anche i decessi che oggi sono stati 414. Così il capo del servizio sanitario britannico (Nhs) ha dichiarato che laè di“nell’occhio del ciclone”, mentre gli ospedali in Inghilterra hanno raggiunto il limite a causa del crescente numero di ricoveri che ha superato quelli dello scorso aprile. Così il governo britannico ha deciso di ...

