Coronavirus, news. Bollettino di oggi: 11.212 contagi su 128.740 tamponi, 659 morti. LIVE (Di martedì 29 dicembre 2020) L'ultimo report sui casi di Covid mostra un calo delle terapie intensive (-16, 2.549 in totale) e dei ricoveri ordinari (-270, 23.662 in totale). Il rapporto positivi-tamponi scende all'8,7%. "Le 469.950 dosi di vaccino arriveranno sul territorio italiano nella tarda serata di oggi. L'azienda procederà poi direttamente alla consegna, a partire da domani mattina, nei siti di somministrazione individuati dal Commissario in accordo con le Regioni" ha dichiarato la struttura del Commissario per l'Emergenza Covid Leggi su tg24.sky (Di martedì 29 dicembre 2020) L'ultimo report sui casi di Covid mostra un calo delle terapie intensive (-16, 2.549 in totale) e dei ricoveri ordinari (-270, 23.662 in totale). Il rapporto positivi-scende all'8,7%. "Le 469.950 dosi di vaccino arriveranno sul territorio italiano nella tarda serata di. L'azienda procederà poi direttamente alla consegna, a partire da domani mattina, nei siti di somministrazione individuati dal Commissario in accordo con le Regioni" ha dichiarato la struttura del Commissario per l'Emergenza Covid

