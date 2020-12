Coronavirus | MyFridge | armadio refrigerato che si sanifica da solo tutelando dipendenti pmi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Labitalia) - L'emergenza sanitaria e la costante espansione del food delivery stanno modificando il modo in cui i lavoratori italiani vivono la pausa pranzo e nel contempo, anche le nuove politiche di lavoro agile mirano a ripensare gli spazi di condivisione degli uffici, compresi i momenti relativi alla ristorazione. Proprio per assicurare una spesa o un pasto sicuro e salutare ai lavoratori senza che questi siano costretti a uscire dal luogo di lavoro nasce, unintelligente, accessibile tramite codice che sidaed è monitorato da remoto.è provvisto di uno ozonizzatore, che effettua dei cicli dizione continua, per tenere bassa la carica batterica e garantire la sicurezza e la salute dei ...