Coronavirus mondo | in Germania altri 852 morti

Il fuoco del Covid non si spegne in tutto il mondo. Dopo l'allarme di ieri dal Regno Unito, dove si era registrato un record giornaliero di nuovi casi, oggi la Germania segnala un alto numero di morti.

Ore 12. La prima vaccinazione in Veneto all’ospedale Cà Foncello di Treviso all’avvio della campagna vaccinale contro il Covid 19.... Scopri di più ...

Gran Bretagna, numero di ricoveri supera picco di aprile. Stati Uniti: somministrate 2,1 milioni di dosi di vaccino. Argentina avvia la campagna con Sputnik. In Brasile 7,5 milioni di casi, in Corea t ...

