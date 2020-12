Coronavirus: ministro Salute Francia, 'escluso in questa fase nuovo lockdown' (Di martedì 29 dicembre 2020) Parigi, 29 dic. (Adnkronos) - E' "escluso" in Francia "in questa fase" un nuovo lockdown sia a livello nazionale che locale. Lo ha dichiarato il ministro della Salute francese, Olivier Veran, parlando a 'France 2'. Il ministro ha quindi annunciato che il coprifuoco sarà anticipato alle 18 nei dipartimenti più colpiti dall'epidemia. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Parigi, 29 dic. (Adnkronos) - E' "" in"in" unsia a livello nazionale che locale. Lo ha dichiarato ildellafrancese, Olivier Veran, parlando a 'France 2'. Ilha quindi annunciato che il coprifuoco sarà anticipato alle 18 nei dipartimenti più colpiti dall'epidemia.

infoitsalute : Coronavirus, importante annuncio del ministro della Salute: le sue parole - TV7Benevento : Coronavirus: ministro Salute Francia, 'escluso in questa fase nuovo lockdown'... - Vasiliy_Fet : Il vice primo ministro russo dice che il numero dei morti per #Covid in #Russia è 3 volte più alto di quello uffici… - ABoenco : RT @EffeBoccia: #Spagna il #coronavirus ha fatto impazzire il Ministro della Salute @salvadorilla che ha deciso di creare la blacklist di c… - infoitinterno : Coronavirus, zone rosse anche a gennaio? Le dichiarazioni del ministro Speranza -