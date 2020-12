Coronavirus, martedì 29 dicembre: sono 1.218 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma – “Oggi su oltre 11 mila tamponi nel Lazio (+1.782) si registrano 1.218 casi positivi (+252), 54 i decessi (+7) e +2.549 i guariti. Aumentano i casi, i tamponi, i decessi e i ricoverati, mentre diminuiscono le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ a 10%”. Cosi’ in una nota l’assessore alla Sanita’ del Lazio, Alessio D’Amato. “I casi a Roma citta’ rimangono sotto quota 500. Bisogna mantenere alta l’attenzione, una terza ondata rischierebbe di frenare anche la campagna vaccinale appena avviata. Invito alla cautela sul tema della riapertura delle scuole per le secondarie superiori”, ha aggiunto D’Amato. Nella Asl Roma 1 sono 240 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano undici decessi di 69, 75, 78, 81, 83, ... Leggi su romadailynews (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma – “Oggi su oltre 11 mila tamponi nel(+1.782) si registrano 1.218 casi positivi (+252), 54 i decessi (+7) e +2.549 i guariti. Aumentano i casi, i tamponi, i decessi e i ricoverati, mentre diminuiscono le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ a 10%”. Cosi’ in una nota l’assessore alla Sanita’ del, Alessio D’Amato. “I casi a Roma citta’ rimangono sotto quota 500. Bisogna mantenere alta l’attenzione, una terza ondata rischierebbe di frenare anche la campagna vaccinale appena avviata. Invito alla cautela sul tema della riaperturascuole per le secondarie superiori”, ha aggiunto D’Amato. Nella Asl Roma 1240 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano undici decessi di 69, 75, 78, 81, 83, ...

