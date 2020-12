Coronavirus | le news Rischio slittamento consegna vaccini in Italia per maltempo LIVE

(Di martedì 29 dicembre 2020) Effettuati 68.681 tamponi. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 445. Inl'ondata dirallenta ladelle circa 470mila dosi del vaccino Pfizer. Politica e Istituzioni discutono sull'obbligo di vaccinazione per medici e personale sanitario. Fonti di governo precisano che per riapertura di palestre, cinema e teatri “si deciderà anche sulla base dei dati epidemiologici che arriveranno dopo l'Epifania”

repubblica : Coronavirus, in Israele campagna da record: 300 mila le persone già vaccinate [di Sharon Nizza] [aggiornamento dell… - repubblica : Coronavirus, scoperta 'variante italiana simile a quella inglese' - LaStampa : Coronavirus, Spagna: “In un registro chi rifiuterà il vaccino” - domenicosabell1 : RT @rep_roma: Coronavirus, insulti sui social alla prima vaccinata. L'infermiera costretta a chiudere i suoi profili [di Valentina Lupia] [… - ruiciccio : RT @repubblica: Coronavirus, insulti sui social alla prima vaccinata. L'infermiera costretta a chiudere i suoi profili -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus news

Il Sole 24 ORE

"Sei pagata per fare il tuo lavoro, fallo in silenzio senza cercare notorietà, altrimenti cambia mestiere" e "Stai solo facendo ...“Ci ricorderemo di questo 2020 – hanno esordito Roberto Alosi, Vera Carasi e Luisella Lionti – Lo ricorderemo per questa incredibile pandemia che ha scosso l’intero pianeta, per il dramma vissuto da d ...