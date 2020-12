Coronavirus La falsa confezione del vaccino Pfizer «Made in China»

Leggi su open.online

(Di martedì 29 dicembre 2020) Circola online un’immagine con una presuntadelanti Covid-19 dellache, a detta dell’autore, sarebbe prodotto in Cina: «Questa è una delle dosi di. Ops leggete bene adessoin. In sostanza chi ha trasmesso il virus oggi vende al mondo intero i cosi detti vaccini». L’immagine è stata condivisa in precedenza via Twitter in forma umoristica, ma qualcuno l’ha presa troppo sul serio. Innanzitutto ildeve essere mantenuto in appositi frigoriferi a bassissime temperature, lain questione è errata per lo scopo, ma vediamo di verificare tutti i punti della bufala incluso quello riguardante la Cina. Per chi ha fretta Il prodotto non presenta le caratteristiche ...