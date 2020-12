Coronavirus Italia, il bollettino del 29 dicembre: 11.212 nuovi casi e 659 morti (Di martedì 29 dicembre 2020) Sono 128.740 i tamponi per il Coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia.Secondo i dati del ministero della Salute sono 11.212 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 659 le vittime. Lo riporta il nuovo bollettino del ministero della Salute. I guariti o dimessi sono stati 17.044.Di seguito, tutti i dati:Attualmente positivi: 568.728Deceduti: 73.029 (+659)Dimessi/Guariti: 1.425.730 (+17.044)Ricoverati: 26.211 (-286), di cui in Terapia Intensiva: 2.549 (-16)Tamponi: 26.243.558 (+128.740)Totale casi: 2.067.487 (+11.212, +0,55%) Leggi su mediagol (Di martedì 29 dicembre 2020) Sono 128.740 i tamponi per ileffettuati nelle ultime 24 ore in.Secondo i dati del ministero della Salute sono 11.212 idiinnelle ultime 24 ore e 659 le vittime. Lo riporta il nuovodel ministero della Salute. I guariti o dimessi sono stati 17.044.Di seguito, tutti i dati:Attualmente positivi: 568.728Deceduti: 73.029 (+659)Dimessi/Guariti: 1.425.730 (+17.044)Ricoverati: 26.211 (-286), di cui in Terapia Intensiva: 2.549 (-16)Tamponi: 26.243.558 (+128.740)Totale: 2.067.487 (+11.212, +0,55%)

