Coronavirus Italia, il bollettino con i contagi di oggi. Dati regione per regione (Di martedì 29 dicembre 2020) Alto Adige Il Covid 19 continua a mietere vittime in Alto Adige : il bollettino quotidiano segnala altri 7 decessi nelle ultime 24 ore, che portano a 729 il totale dall'inizio dell'emergenza ... Leggi su quotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Alto Adige Il Covid 19 continua a mietere vittime in Alto Adige : ilquotidiano segnala altri 7 decessi nelle ultime 24 ore, che portano a 729 il totale dall'inizio dell'emergenza ...

sole24ore : Coronavirus e crisi dei consumi: in Italia sparite oltre 300mila imprese e 200mila autonomi - ilriformista : L'infermiera 29enne dello #Spallanzani di #Roma costretta a bloccare i suoi social per gli insulti #vaccination… - sole24ore : Coronavirus: oltre 4 ore di lavoro senza sosta per “porzionare” i vaccini da spedire in tutta Italia… - LorenzPardini : #Nuoto: la @NuoMil torna in #seriea1 su @MiTomorrow - sca_loredana : RT @ilriformista: L'infermiera 29enne dello #Spallanzani di #Roma costretta a bloccare i suoi social per gli insulti #vaccination #vaccinoC… -