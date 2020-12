Coronavirus in Umbria, la mappa al 29 dicembre: tutti i dati comune per comune (Di martedì 29 dicembre 2020) Coronavirus in Umbria, il bollettino del 29 dicembre: 3 morti, 161 positivi e 148 guariti 29 dicembre 2020 Coronavirus, quello che c'è da sapere sulla nuova variante inglese: i chiarimenti dell'Iss 29 ... Leggi su perugiatoday (Di martedì 29 dicembre 2020)in, il bollettino del 29: 3 morti, 161 positivi e 148 guariti 292020, quello che c'è da sapere sulla nuova variante inglese: i chiarimenti dell'Iss 29 ...

USLUmbria2 : RT @RegioneUmbria: #coronavirusumbria: Umbria pronta per l’avvio delle vaccinazioni...(ph da web) - Umbria_N_Web : Coronavirus: Umbria pronta per l’avvio delle vaccinazioni - LaNotiziaQuoti : I vaccini Pfizer arriveranno mercoledì 30 dicembre presso l’Azienda ospedaliera di Perugia #vaccinazione… - COVIDbot_ITA : RT @RegioneUmbria: #coronavirusumbria: Umbria pronta per l’avvio delle vaccinazioni...(ph da web) - RegioneUmbria : #coronavirusumbria: Umbria pronta per l’avvio delle vaccinazioni...(ph da web) -