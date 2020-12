Coronavirus in Toscana: 271 nuovi casi, calano i ricoveri, 15 i decessi (Di martedì 29 dicembre 2020) Le persone ricoverate sono complessivamente 1.036 (18 in meno rispetto a ieri, meno 1,7%), 157 in terapia intensiva (7 in meno rispetto a ieri, meno 4,3%). Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 29 dicembre 2020) Le persone ricoverate sono complessivamente 1.036 (18 in meno rispetto a ieri, meno 1,7%), 157 in terapia intensiva (7 in meno rispetto a ieri, meno 4,3%).

