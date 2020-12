**Coronavirus: in Lombardia 843 nuovi positivi, il 7,2% dei tamponi** (Di martedì 29 dicembre 2020) Milano, 29 dic. (Adnkronos) - In Lombardia ci sono 843 nuovi casi di Covid19 a fronte di 11.607 tamponi processati, che portano il tasso dei positivi al 7,2%, in calo dal 10,4% di ieri. Le vittime sono state 49 nelle ultime 24 ore (24.958 da inizio pandemia). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Milano, 29 dic. (Adnkronos) - Inci sono 843casi di Covid19 a fronte di 11.607 tamponi processati, che portano il tasso deial 7,2%, in calo dal 10,4% di ieri. Le vittime sono state 49 nelle ultime 24 ore (24.958 da inizio pandemia).

