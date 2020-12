Coronavirus in Italia, sempre più morti. Sileri: vaccino obbligatorio se non ci sarà adesione di massa (Di martedì 29 dicembre 2020) Sono 11.212 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, dove sono avvenuti 659 decessi. Continua a scendere il numero delle persone attualmente positive, oggi sono 568.728 (-6493 rispetto a ieri). E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza Coronavirus. Ieri i nuovi casi erano stati 8.585 con 68.681 tamponi e i morti erano stati 445. I tamponi eseguiti sono stati 128.740 (qusi il doppio rispetto a ieri), con positività in calo a 8,7% rispetto al 12,5% di ieri. Nelle ultime 24 ore 17.044 persone sono guarite dalla malattia. Sono 23662 (270 meno di ieri) invece le persone attualmente ricoverate con sintomi negli ospedali Italiani. In terapia intensiva oggi ci sono 2549 persone (-16). Nelle ultime 24 ore in intensiva sono entrate 256 persone (ieri 167). In ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 29 dicembre 2020) Sono 11.212 i nuovi casi di Covid-19 registrati innelle ultime 24 ore, dove sono avvenuti 659 decessi. Continua a scendere il numero delle persone attualmente positive, oggi sono 568.728 (-6493 rispetto a ieri). E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza. Ieri i nuovi casi erano stati 8.585 con 68.681 tamponi e ierano stati 445. I tamponi eseguiti sono stati 128.740 (qusi il doppio rispetto a ieri), con positività in calo a 8,7% rispetto al 12,5% di ieri. Nelle ultime 24 ore 17.044 persone sono guarite dalla malattia. Sono 23662 (270 meno di ieri) invece le persone attualmente ricoverate con sintomi negli ospedalini. In terapia intensiva oggi ci sono 2549 persone (-16). Nelle ultime 24 ore in intensiva sono entrate 256 persone (ieri 167). In ...

sole24ore : Coronavirus e crisi dei consumi: in Italia sparite oltre 300mila imprese e 200mila autonomi - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 29 dicembre: 11.212 nuovi casi e 659 morti - RaiNews : #coronavirus #vaccinoCovid: Pfizer ha cambiato calendario, le scorte arriveranno questa sera. La consegna proseguir… - boezio_severino : 'Con la seconda ondata di coronavirus che imperversa in tutta Italia, gli oncologi sono stati costretti a fare 'sce… - nuvolattae : + non è tanto ma his love for children mi ha spinto a donare per poter aiutare i bambini in difficoltà durante ques… -