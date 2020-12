Coronavirus in Italia, il bollettino del 29 dicembre: aumento dei contagi (Di martedì 29 dicembre 2020) I dati di oggi del Coronavirus Aumentano i tamponi e di conseguenza il numero di contagi da Coronavirus. Invece, il tasso di positività scende al 8,7% (-3,8% rispetto a ieri). GLI AGGIORNAMENTI In 24h 11.212 positivi al Coronavirus su 128.740 test effettuati. Rispettivamente, +2.627 infetti e +60.059 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 28 dicembre. Inoltre diminuiscono le terapie intensive, -16, idem i ricoveri, +270 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, aumenta il numero dei guariti, 17.044 (+2.369 rispetto ai dati del 28 dicembre). In 24h sono morte 659 persone a causa del Covid-19 in Italia. Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 28 dicembre Nel ... Leggi su 361magazine (Di martedì 29 dicembre 2020) I dati di oggi delAumentano i tamponi e di conseguenza il numero dida. Invece, il tasso di positività scende al 8,7% (-3,8% rispetto a ieri). GLI AGGIORNAMENTI In 24h 11.212 positivi alsu 128.740 test effettuati. Rispettivamente, +2.627 infetti e +60.059 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 28. Inoltre diminuiscono le terapie intensive, -16, idem i ricoveri, +270 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, aumenta il numero dei guariti, 17.044 (+2.369 rispetto ai dati del 28). In 24h sono morte 659 persone a causa del Covid-19 in. Leggi anchein, ildel 28Nel ...

sole24ore : Coronavirus e crisi dei consumi: in Italia sparite oltre 300mila imprese e 200mila autonomi - ilriformista : L'infermiera 29enne dello #Spallanzani di #Roma costretta a bloccare i suoi social per gli insulti #vaccination… - RaiNews : #coronavirus #vaccinoCovid: Pfizer ha cambiato calendario, le scorte arriveranno questa sera. La consegna proseguir… - ottopagine : Coronavirus: in Italia oltre 11mila nuovi casi e 659 morti - LuciaLaVita1 : RT @Fraernesto: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 29 dicembre: 11.212 nuovi casi e 659 morti -