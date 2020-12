Coronavirus in Italia, 11.212 casi e 659 morti nelle ultime 24 ore (Di martedì 29 dicembre 2020) Secondo il bollettino di oggi, martedì 29 dicembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 11.212 i nuovi casi, contro gli 8.585 di ieri, e 659 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 29 dicembre 2020) Secondo il bollettino di oggi, martedì 29 dicembre, sulinpubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 11.212 i nuovi, contro gli 8.585 di ieri, e 659 ...

