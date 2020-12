Coronavirus, il bollettino di oggi 29 dicembre: ecco i nuovi casi covid regione per regione (Di martedì 29 dicembre 2020) Gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi martedì 29 dicembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: ... Leggi su today (Di martedì 29 dicembre 2020) Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute dimartedì 292020. I, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus - Ichino: "Licenziabile chi rifiuta il vaccino". In Germania 852 decessi e 12.892 contagi La Gazzetta dello Sport Covid, 50 ricoverati alle Scotte, tre i decessi

Tre ingressi, 4 dimissioni, ma purtroppo anche 3 decessi. Questi i dati del bollettino odierno delle Scotte, attualmente sono 50 i ricoverati in area covid di cui 8 in terapia intensiva e 7 con assist ...

Viterbo, nuovi contagi da Covid stabili: oggi 53 casi e 85 guariti. Nessun decesso

Covid nel Viterbese, 53 casi e 85 guariti. Gli ultimi referti di positività, riscontrati dalla Asl di Viterbo sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati ...

