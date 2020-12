Coronavirus, il bollettino di oggi 29 dicembre: 659 morti e 11.212 contagi, ecco i nuovi casi covid regione per regione (Di martedì 29 dicembre 2020) Gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi martedì 29 dicembre 2020. Crescono le vittime e i nuovi casi ma cala il tasso di positività Leggi su today (Di martedì 29 dicembre 2020) Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute dimartedì 292020. Crescono le vittime e ima cala il tasso di positività

RaiNews : I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 29 dicembre: 11.212 nuovi casi e 659 morti - TgrVeneto : #Coronavirus #Veneto, 191 morti dati #29dicembre - Il bollettino emesso da Regione e Azienda Zero. #IoSeguoTgr - infoitinterno : Sardegna, i nuovi casi di coronavirus nel bollettino della Regione - rep_roma : Coronavirus, salgono i contagi nel Lazio: sono 1.218 su 11mila tamponi eseguiti. D'Amato: 'Attenti alla terza ondat… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Bollettino coronavirus oggi: dati covid 29 dicembre. Contagi in Italia ed Emilia Romagna il Resto del Carlino Nella Granda 10 decessi, 376 guariti e 195 nuovi casi

In Piemonte segnalati altri 56 decessi, 921 positività e 2.331 guarigioni. I ricoverati in terapia intensiva scendono sotto quota 200 (196) ...

Covid: 11.212 nuovi casi, 659 vittime

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Sono 11.212 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 659 le vittime. Lo riporta il nuovo bollettino del ministero della Salute. I guariti o dimessi sono stat ...

In Piemonte segnalati altri 56 decessi, 921 positività e 2.331 guarigioni. I ricoverati in terapia intensiva scendono sotto quota 200 (196) ...(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Sono 11.212 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 659 le vittime. Lo riporta il nuovo bollettino del ministero della Salute. I guariti o dimessi sono stat ...