Coronavirus, il bollettino di oggi: 11.212 e 659 morti. Il tasso di positività scende al 8,7% (Di martedì 29 dicembre 2020) Dopo giorni di aumento, torna a calare il rapporto tra nuovi contagi da Coronavirus e tamponi effettuati. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute diretto da Roberto Speranza, nelle ultime 24 ore sono stati individuati altri 11.212 nuovi positivi, rispetto agli 8.585 di ieri, a fronte di 128.740 tamponi eseguiti contro gli appena 68.681 del giorno precedente. Proprio in virtù di questi dati, l'indice di positività passa dal 12,5% di lunedì al 8,7% di oggi. I guariti o dimessi sono stati 17.044. Sfortunatamente torna a salire vertiginosamente il numero delle vittime che nelle ultime 24 ore sono state addirittura 659, ossia 114 in più rispetto al giorno precedente, portando il totale dall'inizio della pandemia a 73.029 decessi.

CATANZAROI – Calano i contagi, ma aumentano i decessi. Sono questi i dati salienti del bollettino regionale del coronavirus. Secondo i dati ufficiali del Dipartimento Tutela Salute, i nuovi casi di co ...

Catanzaro - Ecco il bollettino ufficiale della Regione. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 415.960 soggetti per un totale di tamponi ...

