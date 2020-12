Coronavirus, il bollettino di martedì 29 dicembre. I nuovi casi 11.212. I morti salgono a 659 (Di martedì 29 dicembre 2020) I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 11.212 con tamponi 128.740. salgono a 659 i morti. 445 erano ieri. Tasso di positività: 8,7% (-3,8%). In calo le terapie intensive (-16) e i ricoveri – (270). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 29 dicembre 2020) Ipositivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 11.212 con tamponi 128.740.a 659 i. 445 erano ieri. Tasso di positività: 8,7% (-3,8%). In calo le terapie intensive (-16) e i ricoveri – (270). L'articolo .

