Coronavirus, il bollettino del 29 dicembre: decessi in aumento (Di martedì 29 dicembre 2020) Alfie Borromeo Sono 11.212 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto agli 8.585 di ieri. Lo riporta il nuovo bollettino del ministero della Salute. In totale i contagiati salgono a 2.067.487. I decessi odierni sono 659 (ieri 445), per un totale di 73.029 vittime dall’inizio della pandemia. Più contagi con più test: sono 128.740 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 68.681. Il tasso di positività dal 12,5% del bollettino precedente scende al 8,7%. Viminale, controlli mirati in serata Capodanno Il Viminale ha disposto controlli mirati delle forze dell’ordine per la serata di Capodanno. Particolare attenzione sarà data agli spostamenti – secondo le disposizioni del Dpcm quelli non necessari sono vietati – e alla presenza di più ... Leggi su improntaunika (Di martedì 29 dicembre 2020) Alfie Borromeo Sono 11.212 i nuovi casi diregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, inrispetto agli 8.585 di ieri. Lo riporta il nuovodel ministero della Salute. In totale i contagiati salgono a 2.067.487. Iodierni sono 659 (ieri 445), per un totale di 73.029 vittime dall’inizio della pandemia. Più contagi con più test: sono 128.740 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 68.681. Il tasso di positività dal 12,5% delprecedente scende al 8,7%. Viminale, controlli mirati in serata Capodanno Il Viminale ha disposto controlli mirati delle forze dell’ordine per la serata di Capodanno. Particolare attenzione sarà data agli spostamenti – secondo le disposizioni del Dpcm quelli non necessari sono vietati – e alla presenza di più ...

RaiNews : I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 29 dicembre: 11.212 nuovi casi e 659 morti - TgrVeneto : #Coronavirus #Veneto, 191 morti dati #29dicembre - Il bollettino emesso da Regione e Azienda Zero. #IoSeguoTgr - Telesardegna : Coronavirus in Sardegna: il bollettino della Protezione Civile del 29 dicembre - JolietJackBlues : RT @LaNotiziaTweet: Coronavirus, il bollettino di oggi: 11.212 e 659 morti. Il tasso di positività scende al 8,7% -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Bollettino coronavirus oggi: dati covid 29 dicembre. Contagi in Italia ed Emilia Romagna il Resto del Carlino Bollettino Covid. In Sicilia nuova impennata di casi, in aumento anche i ricoveri

Bollettino Covid 27 Dicembre 2020. La situazione e i nuovi contagi in Sicilia Bollettino Covid Sicilia – Da quanto emerge dal bollettino giornaliero del ministero della Salute nelle ultime 24 ore in S ...

Covid, oggi 163 nuovi casi. I decessi sono 8

Sono 163 i nuovi casi positivi registrati oggi nel bollettino della Protezione civile in Calabria. Frenata ai contagi nella nostra regione, dove ieri i casi erano stati 212. (QUI) I casi confermati og ...

Bollettino Covid 27 Dicembre 2020. La situazione e i nuovi contagi in Sicilia Bollettino Covid Sicilia – Da quanto emerge dal bollettino giornaliero del ministero della Salute nelle ultime 24 ore in S ...Sono 163 i nuovi casi positivi registrati oggi nel bollettino della Protezione civile in Calabria. Frenata ai contagi nella nostra regione, dove ieri i casi erano stati 212. (QUI) I casi confermati og ...