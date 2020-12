Coronavirus, il bollettino del 29 dicembre: decessi in aumento (Di martedì 29 dicembre 2020) Alfie Borromeo Sono 11.212 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto agli 8.585 di ieri. Lo riporta il nuovo bollettino del ministero della Salute. In totale i contagiati salgono a 2.067.487. I decessi odierni sono 659 (ieri 445), per un totale di 73.029 vittime dall’inizio della pandemia. Più contagi con più test: sono 128.740 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 68.681. Il tasso di positività dal 12,5% del bollettino precedente scende al 8,7%. Viminale, controlli mirati in serata Capodanno Il Viminale ha disposto controlli mirati delle forze dell’ordine per la serata di Capodanno. Particolare attenzione sarà data agli spostamenti – secondo le disposizioni del Dpcm quelli non necessari sono vietati – e alla presenza di più ... Leggi su improntaunika (Di martedì 29 dicembre 2020) Alfie Borromeo Sono 11.212 i nuovi casi diregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, inrispetto agli 8.585 di ieri. Lo riporta il nuovodel ministero della Salute. In totale i contagiati salgono a 2.067.487. Iodierni sono 659 (ieri 445), per un totale di 73.029 vittime dall’inizio della pandemia. Più contagi con più test: sono 128.740 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 68.681. Il tasso di positività dal 12,5% delprecedente scende al 8,7%. Viminale, controlli mirati in serata Capodanno Il Viminale ha disposto controlli mirati delle forze dell’ordine per la serata di Capodanno. Particolare attenzione sarà data agli spostamenti – secondo le disposizioni del Dpcm quelli non necessari sono vietati – e alla presenza di più ...

"Dopo il caos a cui abbiamo assistito per i vaccini antinfluenzali, al fine di non ripetere la cattiva informazione o confusione generata, ho chiesto al Pr ...

