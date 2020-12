Coronavirus | il 7 gennaio riaprono le scuole superiori | ecco il piano di Speranza

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 29 dicembre 2020) Il 72020 gli studenti dellerientreranno in classe. Il Governo assieme alle Regioni sta attuando delle ordinanze per permettere un rientro in massima sicurezza. Per la Regione Lazio è già pronto unrientro: che prevede ingressi scaglionati e controlli sentinella sui mezzi di trasporto. Il 24 dicembre è arrivata però l’ultima ordinanza del ministero della Salute: si rientrerà a scuola per una quota pari al 50% degli studenti. La restante parte dell’attività dovrà essere erogata tramite la dad. Leggi anche:, 7riapertura delle: raccolte oltre 6.600 firme per il no Riapertura: 50% in classe il 7Si legge, infatti, nel decreto firmato da ...