Coronavirus | i dati – Registrati 11 212 nuovi contagi con oltre 128mila tamponi Il tasso di positività cala ancora | è 8 | 7% Altri 659 morti

(Di martedì 29 dicembre 2020)visibilmente, per il secondo giorno consecutivo, il rapporto tra idain Italia e ieffettuati. Il numero dei positivi registrato nelle ultime 24 ore cresce di quasi 3mila unità, dagli 8.585 di ieri agli 11.212 di oggi, secondo iforniti dal ministero della Salute, ma sono quasi raddoppiati i test effettuati: 128.740 contro gli appena 68.681 di ieri. Così ildiscende dal 12,5% all’8,7%, segnando un -3,8% in un solo giorno. Aumenta, invece, il numero delle vittime che oggi sono state 659, contro le 445 di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati

Ieri 8.585 nuovi casi con 68.681 tamponi. I morti erano 445 (Articolo in aggiornamento) Il Covid 19 continua a mietere vittime in Alto Adige: il bollettino quotidiano della pandemia segnala altri 7 de ...L'Italia si ritrova con 40 milioni di vaccini in meno, addirittura 16 nel solo primo trimestre. Certo, è probabile che sia solo un ritardo, ma rappresenta comunque una frenata molto ...