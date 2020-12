Coronavirus | entro questa sera arriveranno nel nostro Paese nuove fiale di vaccino

(Di martedì 29 dicembre 2020) La struttura commissariale per l'emergenza Covid ha annunciato chestaaltre 470mila dosi diche saranno poi consegnate., in arrivo stain Italia il secondo carico da 470mila dosi su Notizie.it.

Coronavirus, Spadafora: 'Entro gennaio riapertura palestre e piscine' - La previsione è di somministrare 1170 dosi entro il 3 gennaio - Vaccino Umbria: «1.170 dosi entro il 3 gennaio»

In arrivo altre 5 mila dosi di vaccino Pfizer-Biontech. La consegna partita dal Belgio e in viaggio via terra verso l'Italia, dove verranno consegnate 470 mila fiale. E intanto dal Veneto viene confer ...E' di cinque decessi (due donne di 74 e 81 anni e tre uomini di 74, 85 e 90 anni) e 104 nuovi positivi il bilancio di oggi, martedì 29 dicembre, dell'emergenza Coronavirus a Piacenza e provincia. I pa ...