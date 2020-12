Coronavirus, dal 7 gennaio Italia di nuovo divisa per colori. L’indiscrezione: “Le regioni che resteranno chiuse” (Di martedì 29 dicembre 2020) Fino al 6 gennaio l’Italia è in zona rossa, ad eccezione dei giorni 30 dicembre e 4 gennaio che sono giorni arancioni. In queste due giornate saranno aperti tutti i negozi oltre a quelli di beni essenziali e gli alimentari. Rimangono chiusi invece gelaterie, pasticcerie, pizzerie, bar e ristoranti, anche se è consentito l’asporto fino alle 22, il servizio a domicilio a qualsiasi ora. Si piò uscire solo all’interno del proprio comune a meno che non ci siamo comprovate necessità di salute o lavorative Dal 31 dicembre tutti di nuovo in zona rossa fino al 6 gennaio escluso il 4. Nel dettaglio in zona rossa non sarà possibile festeggiare Capodanno all’aperto, negozi, bar e ristoranti resteranno chiusi, delivery e asporto consentito dalle 5 alle 22, aperti alimentari e negozi che vendono ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) Fino al 6l’è in zona rossa, ad eccezione dei giorni 30 dicembre e 4che sono giorni arancioni. In queste due giornate saranno aperti tutti i negozi oltre a quelli di beni essenziali e gli alimentari. Rimangono chiusi invece gelaterie, pasticcerie, pizzerie, bar e ristoranti, anche se è consentito l’asporto fino alle 22, il servizio a domicilio a qualsiasi ora. Si piò uscire solo all’interno del proprio comune a meno che non ci siamo comprovate necessità di salute o lavorative Dal 31 dicembre tutti diin zona rossa fino al 6escluso il 4. Nel dettaglio in zona rossa non sarà possibile festeggiare Capodanno all’aperto, negozi, bar e ristorantichiusi, delivery e asporto consentito dalle 5 alle 22, aperti alimentari e negozi che vendono ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dal Coronavirus, dal paziente uno alla prima vaccinata: i volti-simbolo di 10 mesi di lotta alla ... Il Sole 24 ORE Vaccino, domani in Puglia altre 30.420 dosi. Le somministrazioni da giovedì 31. Via libera anche per gli odontoiatri

Arrivano domani le nuove dosi di vaccino in Puglia contro il coronavirus. Il nuovo rifornimento, dopo le 505 dosi iniziali di domenica 27 dicembre, giornata del V-day a livello europeo, ...

Dieci domande e risposte sul vaccino anti Covid

Dal funzionamento alla lista degli ingredienti, al calendario vaccinale. I dubbi (infondati) sulle tempistiche e su possibili alterazioni del dna. Le paure, da ridimensionare, di reazioni avverse. Tut ...

