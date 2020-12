Coronavirus, dagli spostamenti allo smart working: cosa può cambiare dopo le Feste? (Di martedì 29 dicembre 2020) Dal 7 gennaio tornerà la suddivisione in tre aree (gialla, arancione e rossa) prevista dal Dpcm del 3 dicembre. A fine mese scadrà lo stato di emergenza, che influisce direttamente sulla procedura del lavoro agile Leggi su ilsole24ore (Di martedì 29 dicembre 2020) Dal 7 gennaio tornerà la suddivisione in tre aree (gialla, arancione e rossa) prevista dal Dpcm del 3 dicembre. A fine mese scadrà lo stato di emergenza, che influisce direttamente sulla procedura del lavoro agile

Open_gol : Dopo la vaccinazione allo Spallanzani, Claudia è stata travolta dagli insulti e dalle minacce dei no-vax. Ha chiuso… - fisco24_info : Coronavirus, dagli spostamenti allo smart working: cosa può cambiare dopo le Feste?: Dal 7 gennaio tornerà la suddi… - EmMicucci : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: fornitura vaccini anti Covid: prossima fornitura, comunicata dagli uffici del Commissario, sarà a partire da… - generacomplotti : #fakeNews Il Divino Otelma ha detto che il #SARSCoV2 non è stato sviluppato dagli illuminati per iniettare nanochip… - francopolidori : RT @OrbisTertius3: Vacciniamoci come ha appena fatto Kamala Harris. Non fatevi mettere dubbi dagli ignoranti. Le vaccinazioni servono io ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dagli Coronavirus, dagli spostamenti allo smart working: cosa può cambiare a gennaio? Il Sole 24 ORE Vaccino Covid 19 Emilia Romagna, Bonaccini: "Personale delle scuole? Valutiamo a marzo"

Il governatore dell'Emilia-Romagna: "Il 2021 sarà l'anno in cui sconfiggeremo il virus" Bologna, 29 dicembre 2020 - "Domenica è stata una giornata davvero emozionante e solo chi non ha vissuto questi ...

Vaccini, Pfizer conferma arrivo 470mila dosi. Arcuri: “Speriamo acquisto Ue non si interrompa”

Il ‘Vaccine Day’ è già il passato, da oggi la battaglia al coronavirus entra nel vivo ... i prefetti monitoreranno il trasferimento delle dosi anti-Covid che dagli hub militari verranno distribuite a ...

Il governatore dell'Emilia-Romagna: "Il 2021 sarà l'anno in cui sconfiggeremo il virus" Bologna, 29 dicembre 2020 - "Domenica è stata una giornata davvero emozionante e solo chi non ha vissuto questi ...Il ‘Vaccine Day’ è già il passato, da oggi la battaglia al coronavirus entra nel vivo ... i prefetti monitoreranno il trasferimento delle dosi anti-Covid che dagli hub militari verranno distribuite a ...