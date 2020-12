Coronavirus | cosa sappiamo della «variante italiana» isolata ad agosto e perché non dovrebbe preoccuparci più delle altre

Leggi su open.online

(Di martedì 29 dicembre 2020) L’annuncio dell’esistenza di unaCovid nel Regno Unito da settembre ha portato alla luce l’esistenza, già nota in precedenza agli addetti ai lavori, di diversi altri mutanti del nuovo, per esempio in Sudafrica, in Spagna e in Repubblica Ceca. Prima ancora ci preoccupava l’idea, che la mutazione dominante «D614G» avesse reso il virus più pericoloso, senza averne evidenze rilevanti. Queste ultime varianti sono comunque interessanti,riguardano alcune porzioniglicoproteina Spike (S). A quanto pare, prima ancoracosiddetta «inglese», ne sarebbe esistita anche una «». Al momento però non risultano evidenze tali da far ritenere che possa essere in circolazione, che limiti l’efficacia dei vaccini, o che implichi ...