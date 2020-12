Coronavirus, bollettino del 29 dicembre: 659 morti (totale 73.029), 11.212 nuovi casi, 2.549 terapie intensive (Di martedì 29 dicembre 2020) Per quanto riguarda la distribuzione regionale, si contano nelle ultime 24 ore 2.655 nuovi casi in Veneto, 1.218 nel Lazio e 995 in Sicilia Leggi su firenzepost (Di martedì 29 dicembre 2020) Per quanto riguarda la distribuzione regionale, si contano nelle ultime 24 ore 2.655in Veneto, 1.218 nel Lazio e 995 in Sicilia

RaiNews : I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 29 dicembre: 11.212 nuovi casi e 659 morti - TgrVeneto : #Coronavirus #Veneto, 191 morti dati #29dicembre - Il bollettino emesso da Regione e Azienda Zero. #IoSeguoTgr - ag_notizie : Coronavirus, in Sicilia tornano a salire i contagi (995, +26 in provincia) e i ricoveri in ospedale… - leggoit : Coronavirus in Lombardia, il bollettino di martedì 29 dicembre: 49 morti e 843 casi. Ricoveri in calo -