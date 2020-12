Coronavirus. Anche il kiwi positivo alla Covid19? Lo strano esperimento sui tamponi rapidi che disinforma (Di martedì 29 dicembre 2020) Il 23 dicembre 2020 il canale Youtube di Massimo Mazzucco, «luogocomune2» o «Contro.tv», pubblica un video dal titolo «Anche il kiwi prende il Covid» dove viene mostrato un esperimento, condotto dal dott. Mariano Amici e dal Prof. Stefano Scoglio, con il quale si ritiene di rendere nota l’inattendibilità dei tamponi Covid19. Quali esattamente? L’esperimento riguarda i cosiddetti tamponi rapidi che non vanno confusi con i test molecolari PCR standard (non quelli rapidi), soprattutto perché non vengono presi in considerazione nel conteggio dei casi positivi riportati nel consueto bollettino giornaliero. Per chi ha fretta Il video cerca di dimostrare l’inattendibilità dei test rapidi, non dei test molecolari PCR ... Leggi su open.online (Di martedì 29 dicembre 2020) Il 23 dicembre 2020 il canale Youtube di Massimo Mazzucco, «luogocomune2» o «Contro.tv», pubblica un video dal titolo «ilprende il Covid» dove viene mostrato un, condotto dal dott. Mariano Amici e dal Prof. Stefano Scoglio, con il quale si ritiene di rendere nota l’inattendibilità dei. Quali esattamente? L’riguarda i cosiddettiche non vanno confusi con i test molecolari PCR standard (non quelli), soprattutto perché non vengono presi in considerazione nel conteggio dei casi positivi riportati nel consueto bollettino giornaliero. Per chi ha fretta Il video cerca di dimostrare l’inattendibilità dei test, non dei test molecolari PCR ...

FicarraePicone : Stiamo facendo un corso accelerato di medicina e di scienze politiche per dirvi anche noi cosa ne pensiamo del coro… - Open_gol : Salvini voleva sfidare il decreto Natale regalando doni ai più poveri. Lo racconta sui social anche con una foto in… - sbonaccini : #Coronavirus @RegioneER tampone rapido gratuito in farmacia: campagna regionale allargata anche alle persone con di… - serpanama1 : RT @andcapocci: Anche a Bruxelles sono scettici su AstraZeneca, che non ha ancora presentato all'Ema questi nuovi dati di cui parla l'AD So… - sistoandrea1980 : @giorgiogilestro @Mlvtrglvn 1 come sta? 2 anche da noi, in questa seconda ondata, mi sembra che il coronavirus sia… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Anche CORONAVIRUS: PALESTRE, PISCINE, CINEMA, BAR e RISTORANTI CHIUSI anche per TUTTO GENNAIO? Le IPOTESI del GOVERNO iLMeteo.it La Germania ha comprato altri 30 milioni di dosi di vaccino BioNTech. E il piano europeo?

Grazie a un accordo con l'azienda tedesca, il governo di Berlino otterrà 30 milioni di dosi di vaccino anti coronavirus in più rispetto ai 55,8 milioni già previsti dalla Commissione Ue: gli accordi a ...

Coronavirus: identificato nelle 'lacrime' di un bimbo, primo caso a Pavia

Milano, 29 dic. (Adnkronos Salute) - Coronavirus identificato nelle 'lacrime' di un bimbo. Il Policlinico San Matteo di Pavia annuncia la ...

Grazie a un accordo con l'azienda tedesca, il governo di Berlino otterrà 30 milioni di dosi di vaccino anti coronavirus in più rispetto ai 55,8 milioni già previsti dalla Commissione Ue: gli accordi a ...Milano, 29 dic. (Adnkronos Salute) - Coronavirus identificato nelle 'lacrime' di un bimbo. Il Policlinico San Matteo di Pavia annuncia la ...