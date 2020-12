Coronavirus, aggiornamento 29 dicembre, 46 decessi e 625 nuovi casi (552 asintomatici) nelle ultime 24 ore. (Di martedì 29 dicembre 2020) Si riduce lievemente la curva dei contagi in Campania. nelle ultime 24 ore, secondo quanto rende noto l'Unità di crisi della Regione Campania, sono 625 i positivi - 73 sintomatici - su 6849 tamponi ... Leggi su gazzettadisalerno (Di martedì 29 dicembre 2020) Si riduce lievemente la curva dei contagi in Campania.24 ore, secondo quanto rende noto l'Unità di crisi della Regione Campania, sono 625 i positivi - 73 sintomatici - su 6849 tamponi ...

